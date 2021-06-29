Турция закрыла авиасообщение с шестью странами

Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Прямое авиасообщение с этими странами будет остановлено с 1 июля до дальнейшего распоряжения. Турецкие граждане, которые в них бывали и вернулись в Турцию, будут обязаны предоставить недавно сделанный отрицательный ПЦР-тест и отправятся на двухнедельный карантин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменит в стране часть ограничений, связанных с пандемией. В частности, будет отменен действующий после 19:00 комендантский час, а также запрет выходить из дома по воскресеньям.