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Турция закрыла авиасообщение с шестью странами

Власти Турции временно закрыли авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Прямое авиасообщение с этими странами будет остановлено с 1 июля до дальнейшего распоряжения. Турецкие граждане, которые в них бывали и вернулись в Турцию, будут обязаны предоставить недавно сделанный отрицательный ПЦР-тест и отправятся на двухнедельный карантин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменит в стране часть ограничений, связанных с пандемией. В частности, будет отменен действующий после 19:00 комендантский час, а также запрет выходить из дома по воскресеньям.

29 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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