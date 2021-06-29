Тероризм і переслідування: США радять своїм громадянам утриматись від поїздок в Росію

Державний департамент Сполучених Штатів радить своїм громадянам не відвідувати Росію через тероризм та ймовірність переслідування з боку силовиків.

“Не подорожуйте до Росії через тероризм, переслідування з боку російських правоохоронців, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії та вибіркове застосування місцевого законодавства. Перегляньте подорожі (до РФ – ред.) через COVID-19 та пов’язані з ним обмеження на в’їзд”, – йдеться на сайті Держдепу.

Зазначається, що громадяни США, зокрема колишні та нинішні урядовці, військові та приватні громадяни-підприємці, які відвідують або проживають в РФ, вже були вибірково допитані та отримували погрози з боку російських посадовців.

У Держдепі додали, що російські спецслужби заарештовували громадян США за надуманими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому зверненні. Американців засуджували у ході таємних судових процесів або без надання доказів.

“Російські служби безпеки все більш довільно застосовують місцеві закони щодо іноземних і міжнародних організацій, які вони вважають “небажаними”, а громадянам США слід уникати поїздок в Росію для виконання роботи або волонтерства в неурядових організаціях”, – йдеться у повідомленні.