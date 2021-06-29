Скрывала 20 лет: Меган Фокс публично раскрыла важный секрет о себе

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс выступила с важным заявлением в честь Месяца гордости ЛГБТ. Закрутившая новые отношения с музыкантом Колсоном Бейкером Меган созналась, что уже два десятка лет является бисексуалкой.

После того как Фокс случайно поймали в компании музыканта, к паре приковано особое внимание. Любой совместный светский выход Меган и Колсона ознаменовывается бурными обсуждениями.

Теперь же пара вновь окажется в эпицентре сплетен, ведь для всех стало очевидно — личная жизнь Фокс была и остается очень бурной.

В понедельник, 28 июня, Меган опубликовала на личной странице в Instagram фото, на котором похвасталась маникюром, сделанным под цвет ЛГБТ-флага. Кадр содержал ту самую тайную подпись.

«Являюсь бисексуалкой вот уже два десятка лет», — сделала признание Фокс.

«Дорогая, ты заставила осознать, что во многих из нас есть эта черта», «Боже, я знал! Я знал!», «Наша королева B», «Я испытываю гордость за нее», «Можно я теперь буду ее девушкой?» — демонстрировали неоднозначную реакцию в комментариях поклонники.

Источник фото: Legion-media