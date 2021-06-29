Швейцария «похоронила» Францию в серии пенальти на Евро-2020

В паре Франция — Швейцария, игравшей в Бухаресте, фаворит был понятен. Но плей-офф — он на то и есть матч навылет, чтобы преподносить сюрпризы.

И сюрприз произошел на 16-й минуте. Харис Сеферович (на фото) перевисел защитника и отправил мяч в угол ворот Уго Льориса. Французы начали отыгрываться, но как-то не торопясь. Как-будто были уверены: если надо — забьем. И подходы, причем с ударами, были, но какие-то не по-французски медленные, вальяжные. Счет к перерыву так и не изменился.

В начале второго тайма швейцарцы едва не забили второй, но зато быстро получили компенсацию в виде пенальти, назначенному после просмотра ВАР. Но Льорис спас. Тут же Карим Бензема отплатил вратарю, сравняв счет, протолкнув мяч мимо Зоммера. Минуты не прошло, как Бензема завершил атаку, воткнув мяч в ворота головой практически с ленточки. Вот так потенциальные 0:2 превратились в 2:1. Ну, а Поль Погба сделал счет 3:1 великолепным ударом в девятку из-за пределов штрафной. В который уже раз на этом чемпионате кажется, что «это все». Но Сеферович возрождает интригу, играя головой на опережение в штрафной. А шансы уровнял Марио Гавранович, получивший мяч на подступах к штрафной и здорово убравший перед ударом защитника. На последний минуте основного времени остро атаковали швейцарцы, и тут же в ответке Кингсли Коман попадает в перекладину.

В дополнительное время команды старались играть поаккуратнее, хотя нельзя сказать, что просто отбывали номер. Мбаппе продолжал транжирить моменты, и Франция смотрелась лучше, но дошло до пенальти. С ними лучше справились швейцарцы, они били точно, а Мбаппе последним 11-метровым не справился с вратарем.

Победители теперь отправятся в Санкт-Петербург, чтобы поспорить за выход в полуфинал с испанцами.