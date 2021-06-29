Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы

Сборная Англии по футболу победила команду Германии в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Счет открыли англичане только на 75-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. На 86-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии и установил окончательный счет. Таким образом, команда Гарета Саутгейта выбила сборную Германии с Евро-2020.

Соперник англичан в четвертьфинале Евро определится в ходе поединка сборных Украины и Швеции. Начало матча намечено на 21:00.

Действующий чемпион мира — сборная Франции — также вылетела с чемпионата Европы. Команда уступила Швейцарии в 1/8 финала турнира в серии послематчевых пенальти.