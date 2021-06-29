Рон Перлман примет участие в новых «Трансформерах»

В актерском составе фантастического боевика «Трансформеры: Восхождение Звероботов» произошло пополнение: к нему присоединился Рон Перлман, которому предстоит озвучить робота по имени Оптимус Праймал. Согласно мифологии Кибертрона, изначально он не был воином, как и его предок Оптимус Прайм.

Он участвовал в научно-исследовательских миссиях, но был вынужден вступить в борьбу, когда столкнулся со злодеяниями других трансформеров, в частности, Мегатрона его эпохи. Праймал принимал участие в так называемых Звериных Войнах, во время которых он принимал облик гориллы. Также, как и его знаменитый предок, он одержим понятиями чести и высокой морали, отстаивает право любой формы жизни на существование.

Напомним, что ранее продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура пообещал, что зрителям предстоит увидеть множество новых трансформеров, в том числе Предаконов. «Мы видели некоторых из них в других фильмах серии «Трансформеры», но у нас никогда не было возможности сосредоточиться на их племени, если хотите, а теперь у нас будет шанс изучить их с разных сторон», — говорил он.

Отметим, что у Рона Перлмана большой опыт работы в фантастических фильмах, в том числе о гигантских роботах, например, «Тихоокеанском рубеже».