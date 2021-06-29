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Робособаки Boston Dynamics станцевали под песню самой популярной K-pop группы — BTS

«Вот они слева направо»: робот Spot, ещё один Spot и пять таких же.

В 77-секундном ролике Spot’s On It семь робособак Spot танцуют под песню южнокорейской поп-группы BTS. Сперва роботы выполняют движения своими механическими манипуляторами, создавая тем самым различные фигуры, а после переходят к активному танцу. Робособаки в том числе выполняют движения друг за другому, из-за чего возникает ощущение, что они действительно реагируют на музыку.

Во втором видео один робот Boston Dynamics «пробрался» на съёмочную площадку группы BTS и станцевал вместе с певцами поп-коллектива.

Робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман признался, что команде было сложно выполнить все пожелания хореографа, который ставил танец, так как он привык работать с людьми. Однако когда разработчики прописали каждое движение робособак, им удалось добиться должного результата.

У роботов есть преимущество перед людьми в том, что касается повторений — их нужно правильно настроить только один раз. Но у них есть и недостаток — вы должны рассказать им каждую мелочь. Они совсем не импровизируют.

Эрик Уитман
робототехник Boston Dynamics

Оба видео вышли в честь слияния Boston Dynamics с Hyundai Motor Group, которое завершилось 21 июня.

29 июня, 2021 | Category: Видео, Наука, Новости
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