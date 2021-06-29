Ракетная система Masten будет добывать воду на Луне

Главной задачей будущих колонизаторов соседних планет станет создание собственной экосистемы, способной обеспечить экспедицию основными материалами (вода, метан и редкоземельные металлы), необходимыми для успешной жизнедеятельности «космических пионеров». Наиболее очевидным решением многих проблем колонистов станет добыча на Луне и Марсе «местной» воды, которую можно будет получить из огромных залежей льда, существующих на их поверхности.



Агентство NASA для решения задачи добычи воды в приполярных областях Луны провело своеобразный конкурс под общим названием «Разбить лед» (Break the Ice). Компании-разработчики космических технологий должны были представить варианты решения задачи по добыче приполярного лунного льда, который не является просто замороженной водой, а представляет собой смесь воды с местными осадочными породами (реголитом).

Одним из наиболее эффективных методов добычи воды из вечной мерзлоты являлся проект «Rocket M» от Masten Space Systems, основанный на использовании ракетных двигателей. Такой «майнинг» воды позволит непрерывно, быстро и эффективно извлекать лунный лед и летучие вещества, расположенные в полярных и постоянно затененных областях Луны. Принцип работы системы «Rocket M» основан на использовании коротких импульсов ракетных двигателей силой до 450 Н, работающих под герметичным куполом, позволяющих образовывать кратеры-шахты глубиной до 2 метров. В результате из одной такой шахты может быть добыто до 100 кг льда. Производительность одной установки Masten составляет до 12-ти двухметровых шахт в сутки.

Во время процесса добычи испарившееся после ракетных запусков вещество концентрируется в куполе и направляется через вакуумную систему для разделения воды и реголита. Далее полученные материалы отправляются в системы хранения. Предполагается, что система Masten «Rocket M» будет обеспечивать себя ракетным топливом на основе воды полученной из лунного льда.

Для расщепления чистой воды на водород и кислород будет применен электролиз, использующий энергию солнечных батарей. Установка Masten сможет проработать до пяти лет в автономном режиме, добывая по 420 000 кг лунной воды в год. Отсеянный магнитными и пневматическими циклонными фильтрами реголит будет использован в качестве заполнителя при производстве бетона, необходимого для строительства первых лунных домов.