Принц Уильям оскорбил Меган Маркл после похорон

Было сказано слишком много резких и неприятных вещей, чтобы братья могли прекратить вражду.
Отношения принца Уильяма и принца Гарри, мягко говоря, остаются прохладными несмотря на слухи об их примирении. Королевская семья действительно надеялась, что братьев сблизит общая утрата, когда в апреле в 99-летнем возрасте умер принц Филипп, но этого не произошло.
«Посмотрите, как эта чертова женщина общалась с персоналом дворца! Безжалостно!» – процитировал принца журнал Daily Mail.
Инсайдер вспомнил и другие эпитеты, которыми описывали Маркл придворные. Ее называли человеком, который ищет «постоянный пиар», и «500-процентным кошмаром».
В то время как принц Уильям яростно защищает интересы монархии, Гарри крайне болезненно воспринимает все выпады в сторону своей жены. Во дворе не принимали ее еще когда супруги жили в Великобритании.
Не удивительно, что после переезда в Лос-Анджелес и скандального интервью на шоу Опры Уинфри Меган буквально возненавидели.
Источник фото: Legion-Media
Leave a Reply