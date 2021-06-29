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Принц Уильям оскорбил Меган Маркл после похорон

Было сказано слишком много резких и неприятных вещей, чтобы братья могли прекратить вражду.

«Эта чертова женщина»: принц Уильям оскорбил Меган Маркл после похорон

Отношения принца Уильяма и принца Гарри, мягко говоря, остаются прохладными несмотря на слухи об их примирении. Королевская семья действительно надеялась, что братьев сблизит общая утрата, когда в апреле в 99-летнем возрасте умер принц Филипп, но этого не произошло.

«Посмотрите, как эта чертова женщина общалась с персоналом дворца! Безжалостно!» – процитировал принца журнал Daily Mail.

Инсайдер вспомнил и другие эпитеты, которыми описывали Маркл придворные. Ее называли человеком, который ищет «постоянный пиар», и «500-процентным кошмаром».

В то время как принц Уильям яростно защищает интересы монархии, Гарри крайне болезненно воспринимает все выпады в сторону своей жены. Во дворе не принимали ее еще когда супруги жили в Великобритании.

Не удивительно, что после переезда в Лос-Анджелес и скандального интервью на шоу Опры Уинфри Меган буквально возненавидели.

Источник фото: Legion-Media

29 июня, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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