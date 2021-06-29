Принц Уильям оскорбил Меган Маркл после похорон

Было сказано слишком много резких и неприятных вещей, чтобы братья могли прекратить вражду.

Отношения принца Уильяма и принца Гарри, мягко говоря, остаются прохладными несмотря на слухи об их примирении. Королевская семья действительно надеялась, что братьев сблизит общая утрата, когда в апреле в 99-летнем возрасте умер принц Филипп, но этого не произошло.

Кейт Миддлтон рассчитывала примирить братьев, оставив их наедине после похорон их дедушки. Однако сыновья принцессы Дианы начали ссору буквально через несколько минут. Как стало известно от инсайдера, после похорон принц Уильям в беседе с друзьями нелестно отозвался о Меган Маркл.

«Посмотрите, как эта чертова женщина общалась с персоналом дворца! Безжалостно!» – процитировал принца журнал Daily Mail.

Инсайдер вспомнил и другие эпитеты, которыми описывали Маркл придворные. Ее называли человеком, который ищет «постоянный пиар», и «500-процентным кошмаром».

В то время как принц Уильям яростно защищает интересы монархии, Гарри крайне болезненно воспринимает все выпады в сторону своей жены. Во дворе не принимали ее еще когда супруги жили в Великобритании.

Не удивительно, что после переезда в Лос-Анджелес и скандального интервью на шоу Опры Уинфри Меган буквально возненавидели.

Источник фото: Legion-Media