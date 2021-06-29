Председатель Евросовета: Лукашенко лишает белорусский народ будущего

В Евросоюзе отреагировали на решение белорусских властей временно выйти из программы ЕС Восточное партнерство. Как заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, Минск сделал еще один шаг назад.

«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество», — написал Мишель в Twitter.

Он добавил, что белорусский народ может рассчитывать на Евросоюз. «Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — написал глава Евросовета.

Мишель также призвал президента страны Александра Лукашенко «поставить на первое место будущее» страны. «Белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах», — добавил он.

Напомним, ранее Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний. Минск ввел ответные ограничения.