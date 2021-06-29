Председатель Евросовета: Лукашенко лишает белорусский народ будущего

«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество», — написал Мишель в Twitter.
Он добавил, что белорусский народ может рассчитывать на Евросоюз. «Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку», — написал глава Евросовета.
Мишель также призвал президента страны Александра Лукашенко «поставить на первое место будущее» страны. «Белорусы имеют право выбрать президента на новых, свободных и честных выборах», — добавил он.
Напомним, ранее Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний. Минск ввел ответные ограничения.
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