Пратт раздразнил фанатов деталями противостояния Тора и Звездного Лорда

Исполнивший роль Звездного Лорда Крис Пратт раздразнил фанатов деталями противостояния с Тором. Не так давно стало известно о том, что съемочная группа во главе с Тайкой Вайтити закончила работу над четвертой частью проекта.

Увидеть свет новые приключения Тора должны уже 5 мая 2022 года, а пока аудитории ничего не остается, как с нетерпением собирать информацию по крупицам.

Так, в новом интервью Крис Пратт пообещал аудитории фантастическое зрелище. Актер уверен: противостояние Тора и Звездного Лорда станет главной изюминкой и точно не разочарует гиков.

«То, что людям это нравится, — это факт, который мы обнаружили во время работы. У Тайки было свое видение того, как это должно выглядеть. Я думаю, людям обязательно понравится то, что мы сделали», — приводит его слова ETCanada.

Примечательно, что за кадром никакой вражды между Праттом и Крисом Хемсвортом на самом деле нет. Актеры отзываются друг о друге исключительно положительно. Крис и вовсе заявил, что Хемсворт на съемочной площадке делает фантастические вещи, которые способны заворожить и сразить кого угодно.

Источник фото: Legion-media