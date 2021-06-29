После матчей Евро из России в Финляндию с коронавирусом вернулись 300 человек

300 заразившихся коронавирусом выявили власти Финляндии среди болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга, где прошли матчи Евро-2020. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.

Жителям этой страны рекомендовано воздержаться от поездок в Россию, а всем тем, кто контактировал с вернувшимися из России болельщиками, — сдать тест на коронавирус.

Напомним, в Петербурге сборная Финляндии по футболу провела два матча — один против Бельгии (0:2), второй — против России (0:1). Свой последний матч на Евро команда сыграла 21 июня. В Петербурге также предполагается провести один из четвертьфиналов Евро, игра назначена на 2 июля.