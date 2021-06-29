Попасть в цель или пролететь мимо: как выбрать достойный подарок девушке

День рождение девушки — событие, когда она в центре внимания, все дарят ей комплименты, цветы и приятные слова. Ее задание — быть красивой и улыбаться.

Но какой же праздник без сюрпризов! Подарок женщине на День рождения — дело не с простых, тем более если она вам не безразлична. Как понять что ей нужно? Возможно ли удовлетворить ее желания? Какой подарок будет кстати, а что может обидеть? На эти и другие вопросы отвечаем сегодня в этой статье.

5 идей оригинальных подарков

Накануне важной даты вы нервничаете, потому что не уверены в правильности своего выбора по поводу подарка женщине. Все хорошо, ведь каждый стремиться выбрать что-то интересное и необычное. Предложенные варианты относятся именно к таким:

Мастер-класс гончарства. Это возможность проявить творчество, свой внутренний мир. Не бойтесь, что у именинницы ничего не получиться — даже если она раньше этого не делала, опытный мастер поможет слепить и красиво оформить работу. Набор продуктов для домашнего SPA. После рабочего дня хочется забыть обо всем и хорошенько отдохнуть. В этом ей поможет морская соль и пена для ванной, эфирные масла, скраб для тела, свечи с ароматом шоколада. Вишенкой на тортике будет полка в ванную. Мультиварка — отличная помощница тем, кто не любит заморачиваться над блюдами и долго стоять у плиты. Алгоритм простой: закинула продукты, выбрала режим, закрыла крышку и пошла в душ. А потом пришла, покушала и счастлива. Профессиональный фен для укладки волос. Внешний вид для женщины — важная составляющая ее личного успеха. Если волосы красивые, ухоженные — она уверена в своих силах. Фотосессия в стиле Аркур. Модель получит красивые черно-белые кадры в классическом стиле. Экскурсия в Чернобыль перенесет экскурсанта в события 1986 года. Это возможность прикоснутся к истории заброшенного города.

Как понять девушку: читаем между строк

Сейчас перед нами стоит непростое задание — выбрать презент молодой девушке. Его предназначение не только вызывать позитивные эмоции, но и запомниться надолго. Возможно у вас есть волнение, вы боитесь не угодить или расстроить ее. Но все обязательно получиться, нужно лишь знать нюансы, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

Деньги. Не стоит тратить время на просмотр дорогих вариантом, если у вас ограничен бюджет.

Отношения. Учитывайте то, что вас связывает с именинницей. Если девушка ваша подруга, одногруппница или коллега по работе — отдайте предпочтение традиционным подаркам. Если у вас любовные отношения — разрешите присутствовать романтики. Близкой подруге вручите то, что укрепит дружбу.

Род деятельности. Если она студентка, полезными ей станут портативный принтер или PowerBank. Работающей даме пригодятся вещи, которіе ускоряют сборі утром: тостер, фен, плойка или патчи для лица.

Если вы готовите сюрприз, о котором девушка не должна догадаться, не рассказывайте о своих планах ее подругам. Они точно проболтаются и сюрприз уже не будет таким неожиданным.

Главное в выборе подарка — искренние чувства и пожелания. Если все идет от сердца, то даже самые банальные мелочи улучшат настроение и принесут радость.