Подводные археологи нашли в Хорватии поселение возрастом более 6000 лет

Подводные археологи из Хорватии обнаружили в районе острова Корчула на юге страны неолитическое поселение, существовавшее более шести тысяч лет назад. Во время разведывательных работ исследователям удалось найти руины каменных стен, керамические изделия и кремневые ножи. Об открытии сообщает Reuters.

Эпоха неолита в Юго-Восточной Европе началась на рубеже VII—VI тысячелетий до нашей эры в результате миграции земледельческих народов из Малой Азии. Эту давнюю гипотезу впоследствии подтвердили палеогенетики, доказавшие благодаря сравнению древних ДНК, что первые европейские фермеры происходили с территории Плодородного полумесяца. Это время характеризуется новыми техниками изготовления каменных орудий (шлифовка и полировка), производством керамических изделий, переходом к земледелию и скотоводству, а за ними — к устойчивой оседлости.

Во второй половине VI тысячелетия до нашей эры революционные преобразования распространились на Балканы, Нижнее и Среднее Подунавье и Трансильванию. Это связано с появлением археологических культур с расписной керамикой, известных по таким стоянкам, как Старчево, Кереш, Криш. Недавно были сделаны очередные открытия на неолитическое поселении Слатина в городе София.

Мате Парика (Mate Parica) из Задарского университета совместно с хорватскими археологами во время изучения спутниковых снимков береговой линии обнаружил большую и глубокую область на морском дне, выступающую из восточного берега острова Корчула. Ученые решили провести подводный осмотр этого участка и выявили предполагаемое неолитическое поселение, существовавшее около 4500 года до нашей эры.

Археологи считают, что это поселение было построено на небольшом участке земли, который раньше соединялся с основным островом узким проходом. Им удалось обнаружить руины каменных стен, окружавших деревню, а также керамические изделия, кремневые ножи и некоторые другие бытовые предметы, использовавшиеся жителями.

Расположение поселения представляется весьма необычным. Ученые отметили, что им неизвестны подобные находки в этом регионе, а основные открытия эпохи неолита, как правило, сделаны во время раскопок в пещерах. По их мнению, соседние острова защищают район от больших морских волн, что позволило поселению избежать естественного разрушения.