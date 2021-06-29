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Ольга Куриленко стала блондинкой

Ольга Куриленко стала блондинкой

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко перевоплотилась в блондинку. Кадрами преображения звезда поделилась в Instagram.

На новых фото Ольга предстала со светлыми выпрямленными волосами. Свой новый образ она дополнила ярко-оранжевым платьем и эффектным макияжем.

В подписи к публикации Куриленко уточнила, что снимки были сделаны во время фотосессии для журнала Country & Town House.

«Было так весело сегодня на съемках фотосессии для Country & Town House», – отметила она в посте.

29 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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