Названа причина смерти создателя антивируса McAfee

Стали известны результаты вскрытия тела разработчика антивируса McAfee Джона Макафи, который ранее был найден мертвым в испанской тюрьме. Выводы представили судмедэксперты, сообщает газета El País и Reuters со ссылкой на источники.

Результаты вскрытия подтвердили, что Макафи свел счеты с жизнью, отмечено в сообщении.

Напомним, Макафи был задержан в аэропорту Барселоны в октябре 2020 года по запросу Соединенных Штатов. В США считают, что он заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, платных выступлениях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма, а также уклонялся от уплаты налогов. Сам Макафи утверждал, что власти США используют дело против него для «расправы над криптовалютами», и не признал своей вины.

О смерти Макафи впервые сообщили 23 июня. Его нашли в камере в Барселоне. Проводится расследование.