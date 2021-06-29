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Начались съёмки «Джона Уика 4» с Киану Ривзом

Боевик выйдет 26 мая 2022 года.

Актёр Шамир Андерсон («Сила воли») опубликовал в своём инстаграме фото со съёмочной площадки боевика, тем самым подтвердив начало работы над фильмом.

Релиз четвёртой части состоится 26 мая 2022 года. Главную роль в картине исполнит Киану Ривз, а помимо него в фильме сыграют Иэн Макшейн (предыдущие части «Джона Уика»), Донни Йен («Ип Ман», «Изгой-один) Хироюки Санада («Мир Дикого Запада», «Мортал Комбат») и японско-британская певица Рина Саваяма. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, снявший все предыдущие части.

Автор «Джона Уика» Дерек Колстад не участвует в создании четвёртой части. Ранее он сообщил, что больше не занимается развитием франшизы, причём он ушёл не по собственному желанию.

29 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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