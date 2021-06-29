Можно ли иметь детей при гепатите С?

Многие современные пары, в которых партнер инфицирован, задаются вопросом о возможности потомства. Может ли ребенок родиться здоровым, передается ли заболевание гепатит С от матери или отца?

В настоящее время современных технологий беременность следует планировать, перед этим подготовиться, пройти полное обследование будущим родителям.

Если выявится HCV у женщины, сначала необходимо вылечить болезнь, а затем, после полугода уничтожения ВГС, можно планировать пополнение в семье.

Генетически ВГС не передается, болезнь отца не влияет на развитие плода.

Лечение от гепатита С непродолжительное, если применять противовирусную терапию с использованием препаратов на основе вещества — ингибитора Софосбувир. Он создает неприемлемые условия для размножения патогена в клетках печени — гепатоцитах.

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Опытный гепатолог назначит эффективную терапевтическую схему, которая уничтожит вирус за три — шесть месяцев.

Sofosbuvir применяется в комбинациях с другими ингредиентами:

Даклатасвиром. Ледипасвиром. Велпатасвиром.

Сочетания зависят от того, какой генотип гепатита С диагностирован. Sofosbuvir + Daclatasvir помогают уничтожить 1, 2, 3, 4, 5 разновидности ВГС. Цена Даклатасвира в Челябинске невысокая, если купить в онлайн — компании Galaxy Russia. Прямые поставки от индийских поставщиков без посредников обусловливают доступную стоимость.

Если ВГС обнаружен, когда женщина уже беременна

Этот недуг имеет неприятную и опасную особенность бессимптомного течения. Зачастую обнаруживается при прохождении обследования на подозрение других проблем со здоровьем или при обязательных анализах во время ведения беременности.

Ожидание ребенка при инфицировании ВГС не влияет каким — либо неблагоприятным образом на протекание болезни и прогноз на выздоровление.

Как развивается HCV:

сначала происходит снижение уровня АЛТ, но далее повышается до нормы в период второго и третьего триместра;

вирусная нагрузка увеличивается на 7, 8, 9 месяцах вынашивания малыша. После рождения ребенка, когда ему исполнится три — шесть месяцев, показатель снижается благодаря преобразованиям в иммунной системе матери.

Для беременных женщин противовирусная терапия откладывается до рождения ребенка.

Как влияет хронический Hepatitis C развитие и исходы беременности

То, что будущая мама инфицирована вирусом, не оказывает действия на:

способность к зачатию;

протекание беременности;

вероятность аномалий врожденного характера не повышается;

риск рождения мертвого ребенка не отличается от случаев, когда женщина здорова.

Иногда, при высокой активности неблагоприятных процессов в печени, например, цирроза, увеличивается частота рождения недоношенных детей.

Передает ли инфицированная мать заболевание своему ребенку

Такой вариант развития событий может произойти в пяти процентах от общего количества (вертикальный путь заражения). Это низкая вероятность. Антитела матери предотвращают развитие болезни у ребенка. Во время беременности плацента надежно защищает малыша от вируса.

Небольшая возможность передачи инфекции существует во время родов, при прохождении ребенка родовыми путями, когда он тесно контактирует с кровью и биологическими жидкостями матери.

В каждом конкретном случае врач совместно с женщиной принимают решение о способе родоразрешения: