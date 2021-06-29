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Моника Беллуччи снялась в «летней» фотосессии для итальянского журнала

56-летняя Моника Беллуччи поделилась со своими подписчиками новым фото — актриса показала обложку итальянского журнала F Magazine. На фото Моника позирует в корсетном платье Dolce & Gabbana.

Моника Беллуччи

В фотосессию внутри журнала также вошли снимки, сделанные ранее фотографом Тьемо Сандером (часть этой фотосессии уже была опубликована в журнале Madame Figaro). С Сандером Моника работала уже неоднократно. Например, он также снял актрису для кампании Cartier в этом году.

Моника Беллуччи

Впрочем, скоро полюбоваться на актрису поклонники смогут не только на страницах глянцевых журналов, но и в кино. Так, Беллуччи снялась в картине «Человек, который продал свою кожу» режиссера из Туниса Каутер Бен Ханья .

Моника Беллуччи в фильме "Человек, который продал свою кожу"

Моника Беллуччи в фильме «Человек, который продал свою кожу»

Беллуччи играет менеджера в сфере искусства, помощницу одного известного художника. На экране актриса предстает в необычном для себя образе блондинки. Перевоплощается Моника с легкостью — скоро мы увидим ее и в роли доброй колдуньи.

29 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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