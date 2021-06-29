Мировой бизнес столкнулся с новой угрозой из-за климата

Прогресс в изучении климата и способов измерения ущерба, который ему наносит человечество, сталкивает предприятия с новой угрозой. Мировому бизнесу грозят бесконечные иски в попытках обосновать свою экологичность и приверженность «зеленым» программам, пишет The Guardian со ссылкой на новый отчет исследователя Оксфордского университета Руперта Стюарт-Смита.

По данным эксперта, достижения в климатологии позволяют эффективнее рассматривать нарушения в природоохранной области. Предыдущие попытки привлечь компании к суду за выбросы углекислого газа приводили к тому, что суды отвергали связь между деятельностью предприятий и конкретным ущербом природе. Стюарт-Смит уверен, что вскоре бизнес попадет под «новую волну» судебных исков за безответственность в контроле парниковых газов.

Компаниям, которые в разных странах работают с ископаемым топливом и долгие годы вносили вклад в загрязнение атмосферы, уже предъявили более 1500 судебных исков. В мае одни из крупнейших в мире нефтяных предприятий — Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron проиграли экоактивистам в спорах, некоторые из которых закончились судебными требованиями. Shell предписано к 2035 году снизить вредные выбросы от своей деятельности на 45 процентов. Руководство компании заявило о планах сделать все возможное, чтобы преодолеть эту планку.

«Больше не кажется неправдоподобным, что крупные компании можно привлечь к ответственности. Сила доказательств подкрепляет эти утверждения и дает прочную основу для судебных дел в области экологии. Если больше процессов будут успешными, то снижение корпоративных выбросов получится рассматривать как обязательство», — сказал исследователь Оксфордского университета.

Стюарт-Смит призвал юристов теснее сотрудничать с учеными для формирования всесторонней доказательной базы в сложных климатических разбирательствах. В качестве примеров автор приводит исследование, опубликованное в мае в британском журнале Nature Communications, в котором доказано частичное влияние человека на климат, спровоцировавшее ураган «Сэнди» в США в 2012 году.