Мерьем Узерли снялась в изысканной фотосессии

Пол года назад звезда во второй раз стала мамой, а теперь показывает — ее фигура такая же роскошная, как до родов.

В своем Инстаграме красавица показала, как позирует в фантастическом платье. Наряд сделано из полупрозрачной ткани и в темных тонах. Талию Мерьем обрамляют золотистые вставки, а еще большей помпезности образу придают объемные рукава. И сексуально, и очень сдержанно!

Фанаты в восторге от актрисы, ведь она становится все роскошнее. На нее не влияет ничего — ни безумный график, ни то, что она прекрасно справляется с двойными обязанностями мамы. Уверены — это все нереальная любовь к своему делу!