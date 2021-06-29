Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс после ее выступления в суде

Выступление 39-летней Бритни Спирс в суде по делу об опеке, кажется, не оставило равнодушным никого. После признаний артистки в ее поддержку выступили не только многочисленные поклонники, которые давно заподозрили неладное и призывали освободить ее от опекунства, но и многие друзья и коллеги. Поддержала ее и бывшая коллега по передаче «Клуб Микки Мауса» Кристина Агилера, сделавшая заявление в своем твиттере.

В последние несколько дней я думала о Бритни и обо всем, через что она проходит. Совершенно недопустимо, чтобы женщине или в принципе любому человеку, желающему контролировать свою собственную судьбу, не разрешалось жить так, как они хотят. Молчание, игнорирование, издевательства или отказ в поддержке со стороны «близких» вам людей — это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно себе представить. Болезненный моральный и эмоциональный ущерб, который это может нанести душевному состоянию, нельзя воспринимать легкомысленно.

Каждая женщина должна иметь право на свое собственное тело, свою собственную репродуктивную систему, свою личную жизнь, свое собственное пространство, свое собственное исцеление и свое собственное счастье.

Пока я не нахожусь за закрытыми дверями этого очень сложного и личного, но публичного разговора, все, что я могу сделать, — это поделиться от всего сердца тем, что я слышала, читала и видела в средствах массовой информации. Убежденность и отчаяние этой мольбы о свободе заставляют меня поверить, что этот человек, которого я когда-то знала, жил без проявления сострадания или порядочности со стороны тех, кто контролирует ситуацию.

Женщина, которая работала в условиях и под давлением, невообразимых для большинства людей, заслуживает всей свободы, какая только может быть, чтобы прожить свою самую счастливую жизнь. Я всем сердцем сочувствую Бритни. Она заслуживает всей настоящей любви и поддержки в мире,

Нарушила молчание и младшая сестра Бритни — 30-летняя Джейми Линн Спирс, которую успели раскритиковать за то, что она публично не поддержала певицу. Но вчера в сторис она объяснила свое молчание.

Я чувствовала, что до тех пор, пока моя сестра не сможет говорить сама за себя и сказать то, что, по ее мнению, ей нужно было сказать публично, с моей стороны было бы неправильно выступать. Но теперь, когда она высказалась и сказала то, что ей нужно было сказать, я чувствую, что могу последовать ее примеру и сказать то, что, по моему мнению, сказать нужно мне.

Я думаю, это очевидно, что с самого рождения я любила, обожала и поддерживала свою сестру. Мне все равно, хочет ли она убежать в тропический лес и родить миллион детей у черта на куличках, или же она хочет вернуться и продолжить покорять мир, как она делала это много раз раньше. В любом случае мне нечего ни получать, ни терять.

Эта ситуация никак не влияет на меня, потому что я всего лишь ее сестра, которая заботится только о ее счастье. Я сделала очень осознанный выбор в своей жизни, чтобы участвовать в ее жизни только как ее сестра. Возможно, я не поддержала ее так, как хотелось бы публике, с помощью хештега в соцсети. Но я могу заверить, что поддерживала свою сестру задолго до того, как он появился, и я буду поддерживать ее еще долго после этого.

Обратите внимание, что я работаю с девяти лет, я сама оплачиваю свои счета с 10 лет. Не то чтобы я была чем-то обязана публике, потому что моя сестра знает, что я люблю и поддерживаю ее. Это единственный человек, которому я чем-то обязана. Я не моя семья, я сама по себе. Я говорю за себя. Я так горжусь ей за то, что она использует свое право голоса. Я так горжусь ей за то, что она попросила нового адвоката, как я велела ей сделать много лет назад.

Если прекращение опекунства, или полет на Марс, или что-то еще, чего она хочет, сделает ее счастливой, я поддержу это на 100%. Потому что я поддерживаю свою сестру. Я люблю свою сестру. Всегда любила и всегда буду любить,

— заявила она.

Напомним, что, выступая в суде, Бритни Спирс заявила, что в течение многих лет подвергалась строгому контролю со стороны своих опекунов, в частности отца: ей давали сильные лекарственные препараты, заставляли выступать на сцене, угрожая и шантажируя, не разрешали выходить замуж и рожать детей и подвергали эмоциональному насилию.