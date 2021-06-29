Колин Фаррелл оголил накачанный торс на пробежке

Поверить в то, что актеру уже 45, практически невозможно.

Звезда «Александра» и «Особого мнения» Колин Фаррелл сверкнул эталонным прессом во время пробежки. В последнее время карьера актера не столь насыщена, как это было в молодости: Фаррелл нечасто появляется в различных проектах. Одним из последних, который уже увидел свет, был фильм «Джентльмены».

Впрочем, это не мешает актеру тщательно следить за своей фигурой. На регулярной основе Фаррелл выходит на пробежки, а также занимается в спортзале.

Результатом актер поспешил похвастаться во время очередного забега — Колин снял майку, возвращаясь домой. Этот факт не укрылся от внимательных папарацци: фотографы тут же взяли знаменитость в объектив.

На снимках Фаррелл предстал в шортах, оголяющих торс и ноги. Выглядел он уставшим, но сосредоточенным (фото тут).

В свои 45 лет Фаррелл до сих пор считается завидным женихом. Ранее актер неоднократно вступал в отношения и заводил детей, но так и не женился.

Источник фото: Legion-media