Ким Кардашьян назначили шить нижнее белье для олимпийской сборной США

Собственный бренд телезвезды Ким Кардашьян Skims назначили официальным поставщиком нижнего белья для сборной США на грядущей Олимпиаде в Токио. Об этом пишет Independent.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость призналась, что следила за результатами Олимпийских игр с 10-летнего возраста благодаря своему отчиму, и уже тогда понимала всю ответственность каждого члена команды. «Для меня большая честь объявить, что Skims сошьет официальное нижнее белье, пижамы и домашнюю одежду для атлетов а этом году. Эта капсульная коллекция будет также доступна на skims.com», — говорится в ее сообщении.

К этому уже посту Кардашьян приложила фотографии паралимпийской легкоатлетки Скаут Бассет, чемпионки мира по легкой атлетики Далайлы Мухаммад, футболистки Алекс Морган и пловчихи Хейли Андерсон. Каждая спортсменка на снимках одета в комплект нижнего белья компании Skims. Публикация набрала почти 1,5 миллиона лайков.

Отмечается, что официальную форму для сборной США на церемониях открытия и закрытия игр вновь разработает марка Ralph Lauren, которая является официальным поставщиком команды с 2008 года.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.