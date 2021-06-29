Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз 5000 гамбургеров в день: в Израиле открыт первый в мире завод по искусственному выращиванию мяса » Истребители США получат израильскую систему защиты от помех На истребители F-15 ВВС США установят оборудование для защиты от помех iSNS израильской Elbit. Его особенностью является возможность блокировки помех в нескольких спутниковых каналах. Директор корпорации Boeing по международным программам F-15 Лорен Грамлих рассказала о ситуации. Поставки специального оборудования обеспечит компания Elbit Systems, которая выиграла тендер, проведенный Пентагоном. Специалисты протестировали предложенные модули, причём важным вопросом являлся процесс интеграции названной техники в бортовую электронику F-15. Модуль защиты от помех iSNS от Elbit соответствует самым жёстким требованиям, которые предъявляются к данному оборудованию. К тому же важно показать приверженность компании Boeing партнерству с израильской промышленностью. Модуль iSNS представляет из себя спутниковую навигационную систему. Данное оборудование является инструментом защиты от электронного противодействия ECCM GPS, оно также эффективно устраняет помехи на совпадающих частотах. Источник: actualnews.org