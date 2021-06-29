Истребители США получат израильскую систему защиты от помех

На истребители F-15 ВВС США установят оборудование для защиты от помех iSNS израильской Elbit. Его особенностью является возможность блокировки помех в нескольких спутниковых каналах.
Директор корпорации Boeing по международным программам F-15 Лорен Грамлих рассказала о ситуации. Поставки специального оборудования обеспечит компания Elbit Systems, которая выиграла тендер, проведенный Пентагоном.
Специалисты протестировали предложенные модули, причём важным вопросом являлся процесс интеграции названной техники в бортовую электронику F-15. Модуль защиты от помех iSNS от Elbit соответствует самым жёстким требованиям, которые предъявляются к данному оборудованию. К тому же важно показать приверженность компании Boeing партнерству с израильской промышленностью.
Источник: actualnews.org
Leave a Reply