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Истребители США получат израильскую систему защиты от помех

Истребители США получат израильскую систему защиты от помех

На истребители F-15 ВВС США установят оборудование для защиты от помех iSNS израильской Elbit. Его особенностью является возможность блокировки помех в нескольких спутниковых каналах.

Директор корпорации Boeing по международным программам F-15 Лорен Грамлих рассказала о ситуации. Поставки специального оборудования обеспечит компания Elbit Systems, которая выиграла тендер, проведенный Пентагоном.

Специалисты протестировали предложенные модули, причём важным вопросом являлся процесс интеграции названной техники в бортовую электронику F-15. Модуль защиты от помех iSNS от Elbit соответствует самым жёстким требованиям, которые предъявляются к данному оборудованию. К тому же важно показать приверженность компании Boeing партнерству с израильской промышленностью.

Модуль iSNS представляет из себя спутниковую навигационную систему. Данное оборудование является инструментом защиты от электронного противодействия ECCM GPS, оно также эффективно устраняет помехи на совпадающих частотах.

Источник: actualnews.org

29 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости, США
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