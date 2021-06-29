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Готовится вернуться на сцену: Бритни Спирс вкалывает в спортзале с бойфрендом

Сэм Асгари вдохновляет певицу на перемены.

Готовится вернуться на сцену: Бритни Спирс вкалывает в спортзале с бойфрендом

Бритни Спирс собирается вырваться из цепких лап отца, который является ее опекуном уже 13 лет. Джейми Спирс владеет всем имуществом и деньгами певицы, вводя для нее множество запретов.

В своем Instagram Бритни уже намекала на то, что только отец мешает ей вновь вернуться на сцену. Однако скоро это может закончиться, и Спирс уже начала подготовку к светским выходам и выступлениям.

Со своим бойфрендом Сэмом Асгари Бритни сейчас отдыхает на Гавайях. Асгари, который славится своей фигурой, пытается привить любовь к фитнесу и возлюбленной. В личном Instagram-профиле мужчина показал фото с совместных тренировок

Похоже, что Бритни тоже заинтересована в том, чтобы поскорее прийти в форму.

«Психическое и физическое здоровье на данном этапе для меня важнее всего», — написала Спирс в Stories.

Источник фото: Legion-Media

29 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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