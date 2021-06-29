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Евросоюз предупредил о новых санкциях против России

Евросоюз готовит варианты новых санкций против России и думает о новых сферах контактов с Москвой. Об этом предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат рассказал, что работает над способами взаимодействия с Москвой. Их ключевой принцип — единство европейского блока в этом направлении работы. В качестве возможных сфер соприкосновения с российским государством были названы климат и окружающая среда, здравоохранение и внешняя политика.

«Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству», — заявил Боррель, добавив, что меры будут готовы в течение ближайших месяцев.

29 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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