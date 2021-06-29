Дух принцессы Дианы измучил Кристен Стюарт после роли в «Спенсер»

Исполнившую роль принцессы Дианы Кристен Стюарт мучают воспоминания о матери Гарри и Уильяма.

Об этом актриса откровенно рассказала в недавнем интервью для зарубежных журналистов. После того как «Спенсер» вышла в прокат, Стюарт подверглась жесткой критике — многие вменяли актрисе то, что она практически не похожа на Диану внешне.

Более того, Стюарт не британка, что было принципиально важно для поклонников королевской семьи.

Позже ажиотаж вокруг проекта утих, но не боль в душе самой Кристен Стюарт. Звезда «Сумерек» созналась: эта роль не отпускает ее до сих пор, продолжая влиять на личную жизнь.

«Раньше я не думала о ней, потому что не жила в Англии. Я была очень далека от всего этого. А теперь я не могу перестать думать о ней, и я часто задаюсь вопросом, что она подумает о происходящем в мире», — приводит слова актрисы JustJared.

Кроме того, Стюарт отметила: она сделала все, чтобы усвоить как можно больше информации о принцессе Диане, чтобы наиболее достоверно воплотить ее образ в жизнь.

«Я смотрела все и даже больше. Иногда я даже засыпала в образе Дианы», — констатировала актриса.

Источник фото: Legion-media