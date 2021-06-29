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Дуэйн Джонсон сыграет в экшен-фильме Red One от Amazon

  • Фильм описывают как масштабную приключенческую экшен-комедию, действие которой развернётся в разных точках мира.
  • Судя по пресс-релизу, авторы планируют превратить Red One в полноценную франшизу, причём «выходящую за рамки индустрии развлечений». О чём именно идёт речь, пока неясно.
  • Лента находится на ранней стадии производства и её детали не уточняются. Как отмечает Variety, Amazon выиграла высококонкурентную борьбу за права на фильм. Кто ещё претендовал на проект, пока не уточняется.
  • Сценаристом боевика выступит Крис Морган, который до этого написал несколько частей «Форсажа», а также спин-офф «Хоббс и Шоу», где Дуэйн Джонсон исполнил одну из главных ролей.
  • Съёмки Red One планируют начать в 2022 году, а релиз запланирован на конец 2023-го. Для картины ещё предстоит найти режиссёра.
29 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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