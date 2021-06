Биологи выяснили, когда мир впервые услышал стрекотание сверчков и кузнечиков Мерьем Узерли снялась в изысканной фотосессии » Дуэйн Джонсон сыграет в экшен-фильме Red One от Amazon Фильм описывают как масштабную приключенческую экшен-комедию, действие которой развернётся в разных точках мира.

Судя по пресс-релизу, авторы планируют превратить Red One в полноценную франшизу, причём «выходящую за рамки индустрии развлечений». О чём именно идёт речь, пока неясно.

Лента находится на ранней стадии производства и её детали не уточняются. Как отмечает Variety, Amazon выиграла высококонкурентную борьбу за права на фильм. Кто ещё претендовал на проект, пока не уточняется.

Сценаристом боевика выступит Крис Морган, который до этого написал несколько частей «Форсажа», а также спин-офф «Хоббс и Шоу», где Дуэйн Джонсон исполнил одну из главных ролей.

Съёмки Red One планируют начать в 2022 году, а релиз запланирован на конец 2023-го. Для картины ещё предстоит найти режиссёра.