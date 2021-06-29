Дождались: появился первый кадр со съемок «Джона Уика 4»

Съемки следующей главы о похождениях героя Киану Ривза стартовали в Берлине.

Актер Шамье Андерсон, который занят в «Джоне Уике 4», выложил в Instagram первое фото со съемочной площадки проекта, подтвердив старт производственного процесса.

Сейчас съемки проходят в Берлине, потом съемочная группа переедет в Париж, Токио и завершит вояж в Нью-Йорке.

Выкладывать какие-либо подробности о сюжете создатели совсем не торопятся.

Из полунамеков известно, что новая глава об элегантном киллере в исполнении Киану Ривза подробнее расскажет о кодексе всемирной организации наемных убийц и о некоторых деталях личной истории Уика. Перестрелки, рукопашные бои и кровища прилагаются.

За режиссуру отвечает резидент франшизы Чад Стахелски, а в касте значатся Лоренс Фишберн, Иэн МакШейн и Лэнс Реддик.

Российская премьера «Джона Уика 4» намечена на 26 мая 2022-го.

Источник фото: Legion-Media