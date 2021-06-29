Британские ученые создали самый легкий звукоизолирующий материал в мире

Новый материал с уникально низкой плотностью и высокими звукоизолирующими свойствами разработан исследователями из Университета Бата на основе графена. По заверению авторов изобретения, полученный материал может претендовать на звание самого легкого звукоизолятора в мире.
Согласно исследованиям, проведенным англичанами, новый материал способен в пассивном режиме снижать громкость звука на 15 дБ и имеет плотность всего 2,1 кг на метр кубический. Наиболее распространенный современный полиэфирно-уретановый звукоизолирующий материал имеет плотность 32 кг на кубический метр.
Новый материал был получен в результате смешивания жидкой формы оксида графена со спиртом. Затем смесь была взболтана до образования пены и стабилизирована методом вымораживания. В результате получился ячеистый материал с пузырьками, заполненными воздухом, имеющими прочные графеновые оболочки. Ячеистая структура и обеспечила материалу невысокий показатель плотности.
Малая плотность звукоизолятора идеально подходит для применения материала в авиастроительной и космической промышленности для изоляции двигателей. Кроме того разработчики заявили о наличии у материала и других полезных свойств, в том числе способности рассеивать тепло, устойчивости к высоким температурам и защиты от электромагнитных излучений. Ученые продолжают изучать полезные свойства материала.
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