Британские ученые создали самый легкий звукоизолирующий материал в мире

Новый материал с уникально низкой плотностью и высокими звукоизолирующими свойствами разработан исследователями из Университета Бата на основе графена. По заверению авторов изобретения, полученный материал может претендовать на звание самого легкого звукоизолятора в мире.

Согласно исследованиям, проведенным англичанами, новый материал способен в пассивном режиме снижать громкость звука на 15 дБ и имеет плотность всего 2,1 кг на метр кубический. Наиболее распространенный современный полиэфирно-уретановый звукоизолирующий материал имеет плотность 32 кг на кубический метр.