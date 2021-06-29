Байден заявил о колоссальном ущербе от Трампа международным отношениям США

Бывший президент США Дональд Трамп нанес колоссальный ущерб международным отношениям страны. Об этом заявил его преемник Джо Байден в ходе проведенного по видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, передает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я только что, кстати вернулся из Европы (…) И вот итог. Я знаю, что вы все понимали, какой колоссальный ущерб международным связям нанес тот, кто сидел в этом кресле передо мной», — заявил Байден, имея в виду президентский пост.

В той же реплике глава США похвалил собственный план по созданию рабочих мест в стране: по его словам, эта мера поможет США выбраться из кризиса.