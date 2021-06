Газпром начал новую газовую войну против Украины и ЕС Леди Гага поделилась с фанатами необычными архивными снимками » 6 романтических фильмов, которые вдохновят вас заняться танцами Мы собрали 6 увлекательных лент, во время просмотра которых трудно будет усидеть на месте, ведь на первый план в этих фильмах выходит его величество танец. Они не только украсят ваш вечер, но и, возможно, заставят записаться в местную танцевальную школу. Эти фильмы уже о танцах уже давно стали любимцами публики. Они наполнены головокружительными танцевальными номерами, элегантными профессиональными движениями, страстными парными танцами, тренировками и, конечно же, историями любви. Просматривая все эти фильмы, легко и не заметить, как вы сами пойдете в пляс! Давайте потанцуем, 2004

Оригинальное название: Shall We Dance

В ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзан Сарандон, Стэнли Туччи, Ричард Дженкинс

Рейтинг IMDb: 6.1

Обычный юрист Джон Кларк уже давно устал от рутины и однообразной жизни. Однажды, проходя мимо танцевальной школы, он замечает в окне прекрасную женщину. Удивляясь самому себе, он записывается на уроки танцев – и начинает заново чувствовать вкусы жизни. История не только о любви, но и о поисках счастья и ситуации, когда совершенно чужие люди могут неожиданно изменить наше отношение к миру. Бурлеск, 2010

Оригинальное название: Burlesque

В ролях: Кристина Агилера, Шер, Кристен Белл, Кэм Жиганде, Стэнли Туччи

Рейтинг IMDb: 6.4

Оригинальный фильм, в котором блестяще дебютировала знаменитая певица Кристина Агилера. Много блеска, перьев, жемчуга, откровенных и очень дорогих нарядов, смелых выступлений на сцене клуба – все это создает чрезвычайно эстетичный фон для главного сюжета. История крутится вокруг провинциальной девушки Али, приехавшей в Лос-Анджелес строить карьеру певицы. Случайно ей удалось найти работу в кабаре, и она проходит трудный путь от обычной официантки к звезде клуба, которая должна спасти знаменитое заведение от краха. Держи ритм, 2006

Оригинальное название: Take the Lead

В ролях: Антонио Бандерас, Роб Браун, Алфре Вудард, Яя ДаКоста, Джон Ортис

Рейтинг IMDb: 6.6

Антонио Бандерас в роли требовательного и очень харизматичного танцора – ну что может быть лучше? Пьер Делейни, который профессионально преподает танцы на Манхэттене, приезжает в обычную общеобразовательную школу, чтобы справиться с самым плохим классом в школе. Хулиганам не слишком нравится классический стиль танца, ведь они сторонники хип-хопа. Но мужчина здесь, чтобы доказать: дисциплина и прямая спина – не только о танцах, но и о личном росте. Удастся ли развязным подросткам и строгому учителю найти компромисс и поразить всех? Лапочка, 2003

Оригинальное название: Honey

В ролях: Джессика Альба, Лил Ромео, Мекхи Файфер, Дэвид Москоу, Захари Уильямс

Рейтинг IMDb: 5.4

22-летняя Хани Дэниелс занимается хип-хопом, мечтает создавать хореографии для клипов известных исполнителей и иметь собственную школу танцев для детей из бедных районов. Однако пока она только работает барменом. Все меняется, когда Хани случайно попадает на съемки клипа к известному режиссеру. Она получает работу мечты, а открытие желаемой школы уже не за горами. Если бы не сложный ультиматум, который ей однажды ставит режиссер. Хане может потерять работу, а о школе можно и забыть. Какой же выбор она сделает? Грязные танцы, 1987

Оригинальное название: Dirty Dancing

В ролях: Дженнифер Грей, Патрик Суэйзи, Джерри Орбак, Синтия Роудс, Джек Уэстон

Рейтинг IMDb: 7.0

И куда же без культовой ленты с секс-символом своего времени Патриком Суэйзи и прекрасной Дженнифер Грей? Малобюджетный фильм завоевал расположение миллионов зрителей и не сдает своих позиций и сегодня. Летом в горный пансионат приезжает Фрэнсис – девушка из очень богатой семьи, вся жизнь которой распланирована до мелочей: изучение экономики, престижная работа, успешный муж. Вот только влюбляется девушка в худшего избранника по мнению ее родителей – танцора Джонни. Он просит девушку заменить его партнершу по танцам, и во время уроков не только открывается талант Фрэнсис, но и зарождается запретная любовь… Лак для волос, 2007

Оригинальное название: Hairspray

В ролях: Джон Траволта, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Аманда Байнс, Джеймс Марсден

Рейтинг IMDb: 6.6

Завершим наш список увлекательной комедией с прекрасным актерским составом, которая идеально подойдет для семейного просмотра. Трейси живет в небогатой семье и учится в обычной школе, но каждый день после уроков она включает на телевизоре любимое танцевальное шоу и спешит убежать в мир грез. Несмотря на полную фигуру, она хочет профессионально танцевать и вырваться на большую сцену, но проваливает все прослушивания. Трейси не опускает руки и таки попадает на телевидение. Однако не все так просто и жизнь подготовила девушке немало препятствий.