5000 гамбургеров в день: в Израиле открыт первый в мире завод по искусственному выращиванию мяса

Процесс производства мяса будущего без жестокости будет генерировать на 80% меньше выбросов парниковых газов и использовать на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса.

Стоит подчеркнуть — это не искусственный заменитель мяса — это выращенное настоящее мясо из настоящих клеток животных, только без антибиотиков и прочих радостей современного животноводства.



Израильский стартап по производству мяса без убоя скота «Future Meat Technologies» открыл первое в мире промышленное предприятие по искусственному выращиванию мяса в городе Реховот, где расположены Институт Вейцмана и сельскохозяйственный факультет Еврейского университета Иерусалима, сообщила компания 23 июня, пишет «Israel Hayom».

Благодаря способности производить 500 кг искусственно выращенного мяса в день, что эквивалентно 5000 гамбургеров, это предприятие делает реальностью масштабируемое производство мяса на основе клеток. «Открытие этого предприятия знаменует собой огромный шаг на пути «Future Meat Technologies» к рынку и является важным фактором, позволяющим вывести нашу продукцию на полки к 2022 году», — заявил генеральный директор «Future Meat Technologies» Ром Кшук. «Наличие действующей производственной линии ускоряет ключевые процессы, такие как регулирование и совершенствование продукции».



В настоящее время предприятие может производить искусственно выращенные курятину, свинину и баранину без использования сыворотки крови животных или генетических модификаций (без ГМО), и вскоре появится производство говядины. Уникальная платформа «Future Meat Technologies» обеспечивает быстрые производственные циклы, примерно в 20 раз быстрее, чем при традиционном животноводстве.

Профессор Яаков Нахмиас, основатель и главный научный сотрудник «Future Meat Technologies», объясняет: «После демонстрации того, что искусственно выращенное мясо может достичь окупаемости быстрее, чем ожидал рынок, это производственное предприятие действительно меняет правила игры». «Этот объект позволяет нам достичь уровня производства, в 10 раз превышающего промышленный стандарт. Наша цель – сделать искусственно выращенное мясо доступным для всех, при этом гарантируя, что мы производим вкусные, здоровые и экологически чистые продукты, помогая обеспечить будущее грядущих поколений», — подчеркнул Нахмиас.

Ожидается, что процесс производства мяса будущего без жестокости будет генерировать на 80% меньше выбросов парниковых газов и использовать на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. «Future Meat Technologies» стремится в 2022 году выйти на рынок США и в настоящее время находится в процессе согласования строительства своего производства с регулирующими органами на нескольких территориях. Компания рассматривает несколько вариантов для планируемого расширения в Соединенных Штатах.

https://lechaim.ru/news/5000-gamburgerov-v-den-v-izraile-otkryvaetsya-pervyj-v-mire-zavod-po-proizvodstvu-iskusstvenno-vyrashhennogo-myasa/