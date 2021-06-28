Звезда «Теории большого взрыва» жалуется на постельные сцены

Сериал «Теория большого взрыва» прожил 12 сезонов, не меняя ключевых актеров. Многие звезды из-за проекта стали «актерами одной роли», но Кейли Куоко, экранная Пэнни, смогла пробиться на канал HBO.

Кейли вспоминает опыт съемок в сериале «Бортпроводница». Она жалуется на то, что после 12 лет в комедийном амплуа постельные сцены ей даются очень тяжело.

«Я никогда не снималась в сцене секса. Но даже не сомневалась, что для роли на HBO она потребуется. Более того, я столкнулась с серьезным человеком.

Постельные сцены для «Бортпроводницы» снимал тот же человек, что занимался и «Игрой престолов».