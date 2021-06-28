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Звезда «Теории большого взрыва» жалуется на постельные сцены

Кейли Куоко сложно выйти из комедийного образа.

«Ты ведешь себя странно»: звезда «Теории большого взрыва» жалуется на постельные сцены

Сериал «Теория большого взрыва» прожил 12 сезонов, не меняя ключевых актеров. Многие звезды из-за проекта стали «актерами одной роли», но Кейли Куоко, экранная Пэнни, смогла пробиться на канал HBO.

«Я никогда не снималась в сцене секса. Но даже не сомневалась, что для роли на HBO она потребуется. Более того, я столкнулась с серьезным человеком.

Постельные сцены для «Бортпроводницы» снимал тот же человек, что занимался и «Игрой престолов».

Однажды после очередного неудачного дубля он сказал мне: «Ты ни к чему не прикасаешься и никуда не смотришь. Ты ведешь себя очень странно. Ты совершенно не в своей тарелке».

В итоге, у меня все получилось. Но было очень сложно», — призналась Куоко THR.

Источник фото: Legion-Media

28 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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