Жизель Бундхен и Шерон Стоун устроили битву фото в мини-бикини

оверить в то, что актрисы уже не девочки, смогли не все.
63-летняя Шерон Стоун и 40-летняя Жизель Бундхен устроили битву жарких фото в крошечных бикини. В Сети потеряли дар речи от увиденного.
Жизель Бундхен от более возрастной коллеги не отстает. В свои 40 лет знаменитость продолжает выглядеть практически юной девочкой с абсолютно ровным тоном кожи, стальным прессом и аккуратной грудью.
В Сети не нашли эпитетов, чтобы описать увиденное.
«Красавицы с феноменальной фигурой», «Боже, вы просто секс», «Нереально выглядеть столь шикарно в таком возрасте», «Лично я в полном шоке», «Я в свои 30 выгляжу хуже, чем они в 40 и 60», «Не женщины, а фантастика», — захвалили звезд в комментариях.
Leave a Reply