Житель Иордании умер через 10 минут после вакцинации от коронавируса

В Иордании пациент пенсионного возраста скончался вскоре после прививки разработанным AstraZeneca препаратом. Пациенту было 66 лет.
По данным Минздрава ближневосточной страны, мужчина получил вторую дозу антикоронавирусной вакцины и через 10 минут упал в обморок. Медики не сумели реанимировать пострадавшего.
При этом первую дозу AstraZeneca в начале апреля мужчина перенес без осложнений.
Точную причину кончины назовут по итогам экспертиз. У привитого были хронические заболевания, отмечает Petra.
Стоит отметить, что массовая вакцинация иорданцев проходит в том числе и российской вакциной «Спутник V».
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