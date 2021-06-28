Дэйв Батиста «напрашивается» в Star Trek Тоби Магуайр и Оливия Уайлд сыграют в секретном фильме «Вавилон» » Житель Иордании умер через 10 минут после вакцинации от коронавируса В Иордании пациент пенсионного возраста скончался вскоре после прививки разработанным AstraZeneca препаратом. Пациенту было 66 лет. По данным Минздрава ближневосточной страны, мужчина получил вторую дозу антикоронавирусной вакцины и через 10 минут упал в обморок. Медики не сумели реанимировать пострадавшего. При этом первую дозу AstraZeneca в начале апреля мужчина перенес без осложнений. Точную причину кончины назовут по итогам экспертиз. У привитого были хронические заболевания, отмечает Petra. Стоит отметить, что массовая вакцинация иорданцев проходит в том числе и российской вакциной «Спутник V».