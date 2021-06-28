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Житель Иордании умер через 10 минут после вакцинации от коронавируса

В Иордании пациент пенсионного возраста скончался вскоре после прививки разработанным AstraZeneca препаратом. Пациенту было 66 лет.

По данным Минздрава ближневосточной страны, мужчина получил вторую дозу антикоронавирусной вакцины и через 10 минут упал в обморок. Медики не сумели реанимировать пострадавшего.

При этом первую дозу AstraZeneca в начале апреля мужчина перенес без осложнений.

Точную причину кончины назовут по итогам экспертиз. У привитого были хронические заболевания, отмечает Petra.

Стоит отметить, что массовая вакцинация иорданцев проходит в том числе и российской вакциной «Спутник V».

28 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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