Visa и Mastercard серьезно ограничат в России

С 1 июля 2021 года в России меняется порядок зачисления пенсий и социальных выплат от государства.Получать деньги, в том числе по программе материнского капитала, на свои банковские карты смогут только клиенты российской системы «Мир». Выплаты на карты международных платежных систем Visa и Mastercard прекратятся.

Соответствующее решение ЦБ принял еще в 2020 году, но затем неоднократно переносил его вступление в силу.

Изначально планировалось перевести все пенсии на «Мир» с 1 июля прошлого года, затем — с 1 декабря. Но срок увеличили из-за пандемии коронавируса.

«В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты «Мир» и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье», — поясняла в декабре пресс-служба ЦБ.

По данным центробанка, более 96% пенсионеров, получающих пенсии на карты, уже переведены на систему «Мир».