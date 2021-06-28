 

 
«  
  »

Visa и Mastercard серьезно ограничат в России

С 1 июля 2021 года в России меняется порядок зачисления пенсий и социальных выплат от государства.Получать деньги, в том числе по программе материнского капитала, на свои банковские карты смогут только клиенты российской системы «Мир». Выплаты на карты международных платежных систем Visa и Mastercard прекратятся.

Соответствующее решение ЦБ принял еще в 2020 году, но затем неоднократно переносил его вступление в силу.

Изначально планировалось перевести все пенсии на «Мир» с 1 июля прошлого года, затем — с 1 декабря. Но срок увеличили из-за пандемии коронавируса.

«В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты «Мир» и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье», — поясняла в декабре пресс-служба ЦБ.

По данным центробанка, более 96% пенсионеров, получающих пенсии на карты, уже переведены на систему «Мир».

28 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  