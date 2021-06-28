Вирусолог, работавшая в Ухане, не исключает распространение ковида из лаборатории

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане до ноября 2019 года заявила, что считает происхождение коронавируса природным, но не исключает возможность его распространения из лаборатории.

Как передает Bloomberg, Андерсон заявила, что эту версию «не стоит полностью списывать со счетов», и напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002–2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. При этом вирусолог не нашла ничего необычного в том, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден. Она отметила, что патоген предыдущего коронавируса был обнаружен почти через 10 лет после вспышки.

Также специалист оценила вероятность лабораторных работ по усилению вируса как «ничтожно малую», поскольку, по ее словам, этого «очень трудно добиться». Кроме того, она подчеркнула, что подобные работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования.

Даниэль Андерсон — является единственным иностранным ученым, проводившим исследования в лаборатории BSL-4 института вирусологии Уханя. Она работала там с 2016 по 2019 год, а в настоящее время работает в институте имени Питера Догерти в австралийском Мельбурне.