Virgin Galactic разрешили коммерческие полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании Virgin Galactic перевозить на космопланах клиентов, а не только сотрудников-испытателей. До конца лета компания планирует впервые запустить космоплан с полным экипажем, а в 2022 году она собирается начать коммерческие полеты.

Virgin Galactic разработала и испытывает систему космического туризма, состоящую из самолета-носителя и космоплана. После взлета самолет поднимает космоплан на высоту 15 километров и сбрасывает его, после чего тот включает собственный реактивный двигатель и отправляется к границе космоса, а затем возвращается на аэродром. Стоит отметить, что пока космический статус полетов находится под вопросом, потому что максимальная высота, которую достигал компоплан VSS Unity во время испытаний, составила 89,9 километра — это ниже общепризнанной границы космоса, расположенной на высоте 100 километров, но выше, чем 50 миль (80,5 километра), которые принимает за границу космоса ВВС США. Virgin Galactic пользуется второй классификацией и называет свои полеты космическими.

Космопланы, которые использует Virgin Galactic (недавно у компании появился второй аппарат), управляются двумя пилотами, поэтому все их испытания проходили с людьми на борту, но пока компания так и не отправила в полет ни одного клиента. В 2019 году VSS Unity впервые полетел с пассажиром на борту, но это была сотрудница компании. Теперь компания после многих лет испытаний получила от FAA разрешение на коммерческие полеты и перевозку пассажиров-клиентов, а не собственных сотрудников. Впервые FAA выдала Virgin Galactic лицензию на полеты космоплана VSS Unity в 2016 году, а теперь после рассмотрения испытательных полетов обновила ее, разрешив коммерческую деятельность и перевозку сторонних людей.

Несмотря на это, компания не станет отправлять коммерческих пассажиров в ближайшее время — она планирует провести еще три тестовых полета, первый из которых намечен на это лето. Virgin Galactic объявила, что он будет первым, в котором космоплан полетит с полным экипажем, состоящим из шести пассажиров и двух пилотов.