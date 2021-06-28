В Лондоне у станции метро произошел взрыв

На юге Лондона в районе Elephant & Castle произошел взрыв. Информацию об этом в своем Twitter опубликовала пожарная бригада Лондона.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей пожарной бригады, горят магазины под железнодорожными арками и несколько автомобилей рядом. Отмечается, что на месте происшествия уже работают 100 пожарных и 15 машин. Местных жителей попросили по возможности не покидать свои дома и закрыть окна и двери.

О причинах пожара, как и о числе пострадавших, информации пока нет.

В местной полиции тем не менее подчеркнули, что взрыв не считают террористической атакой.