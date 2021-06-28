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Уиллем Дефо сыграет злодея в вестерне про межрасовую любовь

Роль протагониста досталась оскароносному Кристофу Вальцу.

Смерть за доллар: Уиллем Дефо сыграет злодея в вестерне про межрасовую любовь

Уиллем Дефо снимется в ковбойской драме Dead For A Dollar. Как сообщает Deadline, ему досталась роль главзлодея в истории про побег жены бизнесмена и чернокожего дезертира.

Парочку разыскивает противник героя Дефо, который уверен, что женщину похитили, а когда узнает о межрасовой любви, то задумывается — продать их заказчикам или помочь сбежать.

Протагониста, кстати сыграет дважды оскароносный Кристоф Вальц. Для него вестерны —жанр не новый, так как он уже отметился в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Сейчас Myriad Pictures выставила проект на виртуальные торги в Каннах. о старте производства создатели обещали сообщить позднее.

Инсайдеры уже заявляли, что исполнитель роли Нормана Осборна в предыдущих частях франшизы засветился на съемочной площадке. При этом все делают вид, что это тайна. Хотя Зеленого гоблина в исполнении Дефо фанаты считают одним из лучших злодеев, с которым боролся Питер Паркер.

Источник фото: Legion-Media

28 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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