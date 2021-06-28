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Ученые добились рекордного* продления жизни мышей

Живи вечно или умри пытаясь,мыши,старение,долголетие

Группа исследователей из Медицинской Школы Рутгерса, компании БиоВива, Медицинского Колледжа Говарда, Медицинской Школы Гарварда и Госпиталя Университета Шеньчженя разработали эффективную и безопасную генную терапию продления жизни мышей.

В эксперименте участвовали семь групп по восемь мышей. С помощью цитомегаловируса в организм мышей были доставлены защитные факторы TERT и FST. Введение осуществлялось как интраназально, так и с помощью инъекций. Введение производилось в возрасте 18 месяцев, что соответствует 56 годам у человека.

Во всех группах, получивших TERT или FST, у мышей значительно улучшились толерантность к глюкозе и физическая активность, замедлились потеря мышечной массы и выпадение волос. Не было выявлено канцерогенных и прочих побочных эффектов.

Увеличение медианной продолжительности жизни составило 32,5% в группе FST и 41,4% — в группе TERT.

Еще раз: лечение началось в 18 месяцев. Мыши, получившие его, прожили после него вдвое с лишним дольше, чем контрольная группа!

Самое впечатляющее для меня на этих графиках: ни одна леченная мышь не умерла раньше, чем сдохли все нелеченные.

Живи вечно или умри пытаясь,мыши,старение,долголетие
Живи вечно или умри пытаясь,мыши,старение,долголетие
28 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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