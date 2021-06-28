США обвинили Россию в совершении атак «направленной энергией»

Россия могла использовать против разведчиков из США атаки «направленной энергией». Такую версию приводит The Washington Post, напоминая, что ранее РФ в числе других стран подозревали в применении «акустического оружия» на Кубе, в результате чего пострадали американские дипломаты.

Удары с помощью «направленной энергии» могли совершаться, в частности, с помощью микроволн, рассказали газете источники в спецслужбах Соединенных Штатов.

Как сообщил WP высокопоставленный представитель властей, чтобы «убедиться, что все понято правильно» и Москва действительно может быть причастной к таким «звуковым» и подобным нападениям, нужны «новые этапы расследования».

Месяцем ранее издание Politico написало, что в США изучают возможную причастность ГРУ (российская военная разведка) к атакам с использованием «направленной энергии».

Напомним, что на неизвестное внешнее воздействие, создавшее угрозу здоровью, ранее пожаловались свыше 40 сотрудников Госдепа на Кубе. Явление, симптомами которого считаются внезапные тошнота и головокружение, назвали «гаванским синдромом».