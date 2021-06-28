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США нанесли авиаудары по объектам на границе Ирака и Сирии

США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке. Также указывается, что авиаудары были нанесены по указанию американского президента Джо Байдена. «Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами», — заявили в Пентагоне.

США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Как утверждает Минобороны США, эти объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков. Также в Пентагоне заявили, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.

28 июня, 2021 | Category: Новости, США
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