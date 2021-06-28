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Перемирия не будет: принцы Гарри и Уильям будут держаться подальше друг от друга

Даже открытие мемориала матери не сможет примирить братьев.

1 июля состоится открытие мемориала в память о принцессе Диане. Именно в этот день она могла бы отпраздновать 60-летний юбилей, если бы не злополучная автокатастрофа.

Коронавирус внес свои правки в мероприятие. Из-за новой волны пандемии пышную церемонию пришлось отменить, ограничившись только присутствием самых близких людей. Изначально планировалось, что приглашены будут более ста гостей.

Как и ожидалось, на открытие прибудут принц Гарри и принц Уильям, однако из-за карантинных мер им не разрешат приближаться друг другу. Более того, как сообщают инсайдеры Daily Mail, принц Уильям не особо горит желанием общаться с братом.

Источник фото: Legion-Media

28 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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