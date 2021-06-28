Неприлично роскошная: машину Бэтмена со съемок «Флэша» показали в Сети

Автомобиль Брюса Уэйна, которого во «Флэше» играет Майкл Китон, показали на фотографиях со съемочной площадки в Лондоне. Роскошный концепт-кар Maybach 6 Cabriolet был представлен в 2016 году. В серийное производство модель не выпускали, потому появление неприлично роскошной машины у сверхбогатого супергероя вполне оправдано.

Машина восхитительно смотрится не только снаружи, фанаты наверняка оценят умопомрачительный дизайн салона. Чудо автопрома появилось ненадолго на съемочной площадке, где ранее снимали сцену с Сашей Калле, которая играет Супергерл.

Пока не совсем понятно, стает ли эта машины основным средством передвижения Брюса Уэйна, или она появится только в коротком эпизоде.

Ранее режиссер сольника Эзры Миллера Энди Мускетти показал часть оригинального костюма защитника Готема, в котором Майкл Китон играл еще в классических фильмах Тима Бертона. После этого Китон перестал кокетничать, признав свое участие во «Флэше». Напомним, в этой истории про человека-молнию которую планируется выпустить в прокат следующей осенью, ожидаются не один Флэш и не один Бэтмен.