 

 
«  
  »

Неприлично роскошная: машину Бэтмена со съемок «Флэша» показали в Сети

Это Maybach 6 Cabriolet с умопомрачительным белым салоном.

Автомобиль Брюса Уэйна, которого во «Флэше» играет Майкл Китон, показали на фотографиях со съемочной площадки в Лондоне. Роскошный концепт-кар Maybach 6 Cabriolet был представлен в 2016 году. В серийное производство модель не выпускали, потому появление неприлично роскошной машины у сверхбогатого супергероя вполне оправдано.

Пока не совсем понятно, стает ли эта машины основным средством передвижения Брюса Уэйна, или она появится только в коротком эпизоде.

Ранее режиссер сольника Эзры Миллера Энди Мускетти показал часть оригинального костюма защитника Готема, в котором Майкл Китон играл еще в классических фильмах Тима Бертона. После этого Китон перестал кокетничать, признав свое участие во «Флэше». Напомним, в этой истории про человека-молнию которую планируется выпустить в прокат следующей осенью, ожидаются не один Флэш и не один Бэтмен.

 

28 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  