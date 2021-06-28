«Нам повезло»: Карди Би сообщила о беременности от мужа-изменника

28-летняя певица Карди Би поделилась счастливой новостью: она и ее неверный муж Киари Сифус (или Offset) ждут второго малыша. Снимок, демонстрирующий интересное положение, Карди опубликовала в личном микроблоге.

Карди и Киари состоят в браке вот уже 4 года, 2 из которых воспитывают дочь Калчер. В минувшем году в отношениях супругов возникли сложности — Карди рассказала, что устала терпеть измены мужа, которые начались сразу после свадьбы.

Казалось бы, это хороший повод развестись. Более того, Карди даже подала документы на расторжение брака, но уже спустя время смилостивилась. На днях же стало известно, что Карди станет мамой во второй раз совсем скоро. Пол малыша будущие супруги раскрывать не торопятся, но констатируют: они очень счастливы, и им «очень повезло».

В комментариях певицу и ее мужа поспешили поздравить. Правда, некоторые заявили: у Карди совсем нет чувства собственного достоинства, если она решила спасать брак подобным образом.

Источник фото: Legion-media