Найден древнейший римский военный лагерь в истории

Археологи датировали остатки римского военного лагеря, обнаруженного на севере Португалии в 2020 году. Датировка камней в основании стены периметра показала, что ограждение было сооружено во II веке до нашей эры, а находка представляет собой старейший лагерь римских войск, раскопанный на северо-западе Пиренейского полуострова. Возможно, его возвели легионеры консула Децима Юния Брута Каллаика во время кампании 137 года до нашей эры, сообщает пресс-служба Эксетерского университета.

Военный лагерь — каструм — был важнейшим элементом римского продвижения при захвате новых территорий, а в дальнейшем становился основой присутствия войск в завоеванной стране. Лагеря создавались римскими войсками не только для постоянного базирования (castra stativa), но и во время похода — как место стоянки. О том, насколько большое значение римляне придавали их строительству, подробно рассказал греческий историк II века до нашей эры Полибий. Позднее, предположительно около II века нашей эры, неизвестный римский автор, вошедший в историографию как Псевдо-Гигин, посвятил организации каструма целый трактат «Об устройстве военных лагерей».

Очень серьезно относясь к обеспечению безопасности войска, римляне обносили хотя бы простейшими укреплениями и пункты ночевок на марше. Об этом писал автор IV–V веков Вегеций Ренат в «Кратком изложении военного дела»: «…когда нужно провести одну ночь и во время пути занять лагерь легкого типа… укладывают рядами снятый дерн и делают насыпь, поверх которой устраивают палисад, т.е. вбивают один за другим ряд деревянных кольев или же ставят капканы (трибулы). <…> Если земля сыплется, так что нельзя нарезать дерна, чтобы сделать подобие (кирпичной) стены, тогда спешно выкапывается ров в пять футов шириной, в три фута глубиной, за которым внутри насыпается вал, так чтобы войско спокойно и без страха могло отдыхать».

Вегеций, написавший свое сочинение на закате истории императорского Рима, обобщил более ранние труды по организации военного дела. Понимание того, насколько важно для общего успеха обеспечение безопасности полевых лагерей, появилось еще в республиканскую эпоху, в самом начале становления Рима как средиземноморской державы. Это подтверждают и археологические данные, например, остатки походных лагерей, найденные на Пиренейском полуострове, на территории древних Иберии и Лузитании. Часть этих земель вошла в состав двух римских провинций — Испании Ближней и Испании Дальней — уже в начале II века до нашей эры, практически сразу после окончания Второй Пунической войны. Постепенно римляне расширяли свое присутствие на полуострове, а после Кантабрийских войн 29–19 годов до нашей эры он был завоеван полностью.

Находки полевых лагерей весьма важны, так как дают возможность точно реконструировать маршруты передвижения легионов, привязать их к особенностям местности, установить, как велось их снабжение. Однако обнаружить такие временные каструмы непросто: они существовали недолго и оставили мало следов, а иногда и преднамеренно разрушались после ухода войск. Из-за крайне скудного присутствия таких артефактов, как органические остатки, монеты, керамика, ученые сталкиваются с большими сложностями при датировке этих памятников. Например, в северо-западной части Пиренейского полуострова, где местные племена ожесточенно сопротивлялись римским войскам, за последние годы археологи нашли немало остатков полевых лагерей. Но до сих пор самым древним надежно датированным оставался лагерь Пенедо-дос-Лобос на юге Галисии (древней Галлеции), где были найдены монеты эпохи Октавиана Августа, то есть времени Кантабрийских войн.

Между тем известно, что еще в 137 году до нашей эры консул Децим Юний Брут во главе двух легионов провел успешный поход в Галлецию, за что получил агномен (прозвище) «Каллаик». В ходе этой кампании он форсировал реки Дурий (Дору), Лима (римляне ассоциировали ее с легендарной Летой) и Миний, или Нимия (Минью). В 2020 году на севере Португалии, на холме Ломба-ду-Мору, расположенном между реками Лима и Минью рядом с испанской границей, с помощью дистанционных методов были идентифицированы остатки временного каструма. Однако судить о его принадлежности не позволяло отсутствие артефактов, поддающихся надежной датировке. Немногочисленные органические остатки оказались загрязнены позднейшими примесями из-за проникновения в них корней растений.

Археологические работы на раскопанном участке оборонительного заграждения лагеря romanarmy.eu / Youtube

Раскопки лагеря ведет исследовательская группа по изучению римского военного присутствия на северо-западе Пиренейского полуострова Romanarmy.eu во главе с археологом Жуаном Фонте (João Fonte) из Эксетерского университета. Вскрыв участок периметра каструма, ученые обнаружили, что римляне здесь не ограничились насыпкой земляного вала, а использовали для постройки заграждения камень. Это счастливое обстоятельство позволило датировать его с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции (ОСЛ). Он основан на измерении интенсивности излучения, которое испускают под действием света образцы минералов (кварца или полевого шпата), находившиеся в темноте. Без воздействия солнечных лучей их кристаллическая решетка накапливает в своих дефектах энергию, выделяемую при распаде радиоактивных элементов в составе минерала. Чем дольше такой образец находился в темноте, тем интенсивнее он люминесцирует при облучении светом.

Исследователи подвергли ОСЛ-датированию фрагменты кварца из булыжников в основании периметра. Оказалось, что лагерь на холме Ломба-ду-Мору примерно на сто лет старше, чем каструм Пенедо-дос-Лобос: его ограждение было возведено во II веке до нашей эры. Это делает его старейшим археологическим объектом такого рода в испанской Галисии и на севере Португалии.

Булыжники в основании периметра лагеря romanarmy.eu / Youtube

О том, что строители лагеря уделили его укреплению особое внимание, говорят не только камни в основании ограды. Археологи нашли следы рогаток, сооруженных на валу из деревянных кольев для защиты от вражеской конницы. Раскопки показали также, что Ломба-ду-Мору — не только самый древний и хорошо укрепленный, но и крупнейший каструм из числа известных в регионе. Он занимал более 20 гектар и, как полагают Фонте и его коллеги, был рассчитан приблизительно на 10000 человек. Во II веке до нашей эры столько воинов могли насчитывать два легиона Римской республики

Ученые отмечают, что погрешность ОСЛ-датировки не позволяет с абсолютной уверенностью утверждать, что каструм принадлежал легионам Каллаика. Но с учетом описанного римскими авторами маршрута его военной экспедиции такое предположение представляется наиболее вероятным. Если дальнейшие раскопки подтвердят его, историки смогут с большой точностью реконструировать путь римского войска в кампании по завоеванию Галлеции. Исследовательская группа Romanarmy.eu посвятила описанию находки на холме Ломба-ду-Мору 13-минутный видеоролик.

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