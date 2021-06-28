Майя Хоук и Камила Мендес снимутся в черной комедии «Незнакомцы»

Камила Мендес («Ривердэйл») и Майя Хоук («Очень странные дела») сыграют главные роли в новом фильме Netflix «Незнакомцы» (Strangers).

Режиссером выступит Дженн Робинсон («Кто-то классный»), а сценарий она написала вместе с Селестой Баллард («Сладкие и порочные»).

В описании говорится, что это будет «черная комедия-перевертыш в стиле Хичкока с участием самых страшных главных героев: девочек-подростков». По сюжету две героини — Дрю и Элеонора — знакомятся и решают сообща мстить тем, кто издевается над ними в колледже.

Также в картине будут сниматься Остин Абрамс, Алиша Бо, Риш Шах, Талия Райдер, Пэрис Берелк, Джонатан Дэвисс, Майя Рекико и другие.

О дате выхода информации нет.